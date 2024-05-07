بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند يلا شوت

جولة أوروبية Dortmund vs PSG اليوم، مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا، ملعب "حديقة الأمراء" يشهد حدثًا مهمًا ومصيريًا يجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا 2023-2024. هذه المباراة تعد واحدة من أهم المواجهات التي يخوضها النادي الفرنسي في تاريخه، حيث يسعى باريس سان جيرمان لتعويض خسارته في مباراة الذهاب (0-1) والتأهل إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه.

بعد أن توج بلقب الدوري الفرنسي في الأسبوع الماضي، يتطلع باريس سان جيرمان إلى تحقيق النجاح في البطولة الأوروبية، ويعتبر الفوز في هذه المباراة خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف. وسيكون هذا اللقاء فرصة للنجم الشاب كيليان مبابي لتوديع ناديه بأفضل طريقة ممكنة، وربما يكون آخر ظهور له مع الفريق الباريسي قبل رحيله.

من جهة أخرى، يتطلع بوروسيا دورتموند إلى الاستمرار في مسيرته الناجحة في دوري أبطال أوروبا، والتأهل إلى المباراة النهائية للمرة الأولى منذ عام 2013. يعلم الفريق الألماني أن المهمة لن تكون سهلة أمام باريس سان جيرمان، لكنه مستعد لتقديم أفضل مستوى له والمنافسة بقوة من أجل تحقيق النتيجة الإيجابية والتأهل إلى المرحلة النهائية.

تأتي هذه المباراة في سياق خاص، حيث يقام النهائي في ملعب "ويمبلي" أمام أكثر من 90 ألف متفرج، وهذا يعزز أهمية الفوز والتأهل لكلا الفريقين. وفي حالة تأهل باريس سان جيرمان إلى النهائي، فإنه سيواجه فرصة للثأر من بايرن ميونيخ الذي خسر أمامه في النهائي في عام 2020، وهذا يعطي مبابي فرصة للتألق والتأكيد على موهبته.

بشكل عام، يتوقع أن تكون هذه المباراة مثيرة ومثيرة للاهتمام، حيث يتنافس الفريقان على المنافسة على اللقب في إطار البطولة الأوروبية الأرقى، ومن المتوقع أن يقدم كل فريق كل ما لديه لتحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا؟

مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" تعتبر واحدة من أبرز الجهات التي تحمل حقوق بث مباريات مسابقة دوري أبطال أوروبا ٢٠٢٤ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتتميز هذه المجموعة بحصريتها في عرض هذه المباريات عبر شاشاتها، مما يجعلها المصدر الرئيسي لمتابعة البطولة لعشاق كرة القدم في المنطقة.

وقد أعلنت "بي إن سبورتس" عن بث مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عبر ثلاث قنوات مختلفة. ومن بين هذه القنوات، هناك قناتان تقدمان اللقاء بتعليق عربي واستوديو تحليل باللغة العربية، مما يوفر تجربة مشاهدة مميزة للمشجعين العرب. بالإضافة إلى ذلك، هناك قناة أخرى تقدم اللقاء باللغة الإنجليزية للمشاهدين الذين يفضلون الاستمتاع بالتعليق الإنجليزي.

بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند يلا شوت

هذا الإعلان يُظهر التزام "بي إن سبورتس" بتقديم تغطية شاملة ومتعددة اللغات لمباريات دوري أبطال أوروبا، مما يضمن وصول المباريات إلى جميع شرائح الجماهير في المنطقة. وبتوفير خيارات متعددة للمشاهدين، فإن المجموعة تسعى لتلبية احتياجات الجمهور بأفضل شكل ممكن وتقديم تجربة مشاهدة ممتعة ومثيرة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024؟

يمكن مشاهدة قناتي bein sports HD1،beIN Sports HD 2 الناقلتين لمباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2024 من خلال الترددات التالية.

تردد bein sports HD1،2 على سهيل سات

التردد: 10810.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز 27500.

الخطأ 2/3.

تردد bein sports HD1،2 على نايل سات

تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024؟

لمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عبر الإنترنت، يجب عليك الاشتراك في تطبيق تود، أو عبر خدمة بي إن كونكت للمشتركين سلفًا في قنوات بي إن سبورتس.

من هو معلق مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024؟

توفر شبكة قنوات بي إن سبورتس أكثر من خيار للتعليق على مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند.

عبر قناة beIN Sports HD 1، يتولى التعليق على المباراة المعلق الرياضي عصام الشوالي.

ومن خلال قناة beIN Sports HD 2 يتولى المعلق الرياضي خليل البلوشي التعليق على المباراة.

ما موعد مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024؟

تقام مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء يوم الثلاثاء 7 مايو/ أيار 2024 الحالي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات.

مبابي يستعد للتحدي

يقترب النجم الفرنسي كيليان مبابي من لحظة فارقة في مسيرته مع نادي باريس سان جيرمان، حيث يستعد للوداع بطريقة خاصة على ملعب "ويمبلي"، في مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ٢٠٢٤ ضد بوروسيا دورتموند. تلك المباراة تمثل فرصة مهمة لمبابي لتوديع النادي الذي انضم إليه قبل سبع سنوات قادمًا من موناكو.

مبابي، الذي أصبح قائدًا للمنتخب الفرنسي ويبلغ من العمر 25 عامًا، قدم أداءً استثنائيًا مع باريس سان جيرمان، وأصبح أفضل هداف في تاريخ النادي. حتى الآن، سجل مبابي 255 هدفًا في 305 مباراة، بما في ذلك 43 هدفًا في الموسم الحالي فقط. هذا الرقم المذهل يعكس الإسهام الكبير الذي قدمه مبابي في تحقيق النجاحات والفوز بالألقاب مع الفريق الباريسي.

لقد كان مبابي جزءًا لا يتجزأ من تحقيق باريس سان جيرمان للقابٍ مهمة، بما في ذلك لقب دوري أبطال أوروبا. ومن المؤكد أنه يسعى لتكرار تلك الإنجازات في مواجهة دورتموند والتأهل إلى المباراة النهائية، حيث يعتبر هذا اللقب هدفًا كبيرًا للفريق الفرنسي.

من المثير للاهتمام متابعة كيف سيتعامل مبابي مع هذه اللحظة الفارقة في مسيرته، وكيف سيقدم أداءه في مباراة الوداع المحتملة مع باريس سان جيرمان. قد يكون هذا اللقاء الأخير فرصة لمبابي لترك بصمته الخاصة في تاريخ النادي قبل أن يغادر إلى وجهته الجديدة، حيث تتنافس العديد من الأندية الكبيرة على التعاقد معه، مما يضيف إثارة إضافية لمستقبله المهني.