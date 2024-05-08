نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بوروسيا دورتموند يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد عبور باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز أمام باريس سان جيرمان بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "بارك دي برانس"، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق الألماني بهدف دون رد ليتأهل بذلك إلى نهائي دوري الأبطال بنتيجة 2-0 بمجموع مبارتي الذهاب والإياب.

أحداث مباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

سدد كريم أديمي لاعب بروسيا دورتموند في الدقيقة 35 تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن تصدى لها دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان.

ومنع القائم الأيسر للمرمى الهدف الأول لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 48، بعد تسديدة من وارن زاير إيمري من داخل منطقة الـ6 ياردات.

وسجل ماتس هوميلز أول أهداف اللقاء لصالح بروسيا دورتموند في الدقيقة 50، بعد ركلة ركنية على يمين منطقة جزاء باريس سان جيرمان، نفذها براندت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها هوميلز برأسية من على القائم الثاني، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ورفض القائم الأيسر للحارس كوبيل هدف التعادل لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 62، بعد تسديدة صاروخية من نونو مينديز.

وفي الدقيقة 86، منعت العارضة هدف التعادل لصالح فريق العاصمة الفرنسية، بعد تسديدة من كيليان مبابي من على حدود منطقة الـ6 ياردات.

وأطلق فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان في الدقيقة 88 تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، لكنها ارتطمت بالعارضة.