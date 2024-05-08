انت الأن تتابع خبر 17 دولة تشارك في بطولة الأردن الدولية للجولف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أنهى الاتحاد الأردني للجولف وشركة "واحة أيلة" للتطوير كافة التحضيرات لإقامة النسخة (33) من بطولة الأردن الدولية المفتوحة للجولف والتي تنطلق الخميس وتستمر حتى السبت المقبل في ملاعب "واحة أيلة" بمدينة العقبة، بمشاركة 110 لاعبين ولاعبات من مختلف الأعمار، يمثلون 17 دولة عربية وأجنبية.

ويشارك في البطولة إلى جانب الأردن كل من السعودية وقطر والعراق ولبنان وفلسطين والبحرين وصربيا ومصر وكينيا وتونس، بالإضافة إلى مشاركة لاعبين بصفة فردية ويمثلون الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وإيرلندا ولاتفيا والصين وجنوب إفريقيا.

وأكد نائب رئيس الاتحاد الأردني للجولف ناصر الشوملي، أهمية الشراكة الاستراتيجية للاتحاد مع شركة "واحة أيلة" وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وهيئة تنشيط السياحة واللجنة الأولمبية الأردنية ومديرية الأمن العام ووسائل الإعلام كافة، فضلا عن الرعاة الرسميين للبطولة، وهم: Innova Motors Jordan، وبنك الاتحاد والناقل الرسمي للبطولة شركة (AVIS).

وأشار إلى أن تلك الشراكة تدعم استدامة أنشطة الاتحاد الأردني للجولف، وتسهم بشكل فاعل في إنجاح البطولة وتساعد على نشر رياضة الجولف، ورفع اسم الأردن في جوانب عديدة وأبرزها الجانبين الرياضي والسياحي.

ويملك لاعبو المنتخب الوطني فرصة قوية للمنافسة على ألقاب البطولة التي تنقسم الى ثلاث فئات هي: الرجال والسيدات والناشئين.

وتحت إشراف المدير الفني العراقي عامر راضي يواصل لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني الاستعداد بتدريبات مكثفة للدخول في المنافسة بقوة مع كوكبة اللاعبين المشاركين وأبرزهم حامل لقب النسخة الماضية السعودي خالد عطية على اعتبار ان النتائج تحتسب في التصنيف العالمي لهواة الجولف "واغر".

ويمثل المنتخب الوطني في البطولة اللاعبين واللاعبات حمزة سلمان وموسى شناعة وعبدالرحمن الظاهر وأنس العمرين "فئة الرجال"، ومحمد الرواشدة وسالم العبداللات ودانيل ظاهر وهاشم شناعة وآدم سعودي ومراد الرواشدة "فئة الناشئين"، وياسمين ظاهر وليليان مجاهد وسارية عساسفة "فئة السيدات".

من ناحيتها، أكدت أمين سر اتحاد الجولف ومديرة البطولة مجد نجادا في حديثها للجنة الإعلامية المنبثقة عن اتحاد الإعلام الرياضي، اكتمال التحضيرات كافة مع بدء وصول اللاعبين المشاركين الى مدينة العقبة، حيث ارتفعت وتيرة التدريبات في ملاعب "واحة أيلة" المخصصة لهذه الغاية.

وأشارت نجادا الى جهد اللجان المنبثقة عن الاتحاد لتوفير متطلبات النجاح وسبل الراحة للمشاركين وبما ينسجم مع أهداف إقامة البطولة التي باتت تحظى بسمعة عالمية .