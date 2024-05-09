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أحمد جودة - القاهرة - شاهد بالبث المباشر النصر اليوم.. مشاهدة النصر × الأخدود Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

شاهد بالبث المباشر النصر اليوم.. مشاهدة النصر × الأخدود Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024.. يستعد نادي النصر لمواجهة قوية أمام الأخدود، في إطار منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي تقام على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة النصر والأخدود من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

النصر يواجه الأخدود في معركة هامة لتثبيت المركز الثاني

يدخل النصر المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 74 نقطة، بينما يتواجد الأخدود في المركز الـ15 برصيد 28 نقطة.

يسعى النصر للفوز وخطف النقاط الثلاث لتعزيز تواجده في المركز الثاني وضمان وصافة الترتيب، بينما يطمح الأخدود صاحب الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية للهروب من دوامة الهبوط وقاع الترتيب والوصول لمنطقة الأمان في جدول الدوري السعودي لضمان بقائه الموسم المقبل.

يتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 32 هدفًا، بعد تسجيله هاتريك في شباك الوحدة في الجولة الماضية،

ويسعى رونالدو لمواصلة تألقه في هذه المباراة وتحقيق المزيد من الأهداف،

كما يسعى الفريق ككل لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز حظوظه في إنهاء الموسم في المركز الثاني.

تُعد هذه المباراة هامة لكلا الفريقين،

فالنصر يسعى لتثبيت مركزه في وصافة الترتيب،

بينما يسعى الأخدود للهروب من الهبوط،

ومن المتوقع أن تشهد المباراة ندية وإثارة كبيرة بين الفريقين.

موعد مباراة النصر والأخدود



ستنطلق مباراة النصر والأخدود في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية،

وذلك في إطار منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

تقام المباراة على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، وتُعد هذه المباراة هامة لكلا الفريقين، فالنصر يسعى لتثبيت مركزه في وصافة الترتيب، بينما يسعى الأخدود للهروب من الهبوط.

التفاصيل الإضافية عن موعد المباراة:

التاريخ: الخميس، 9 مايو 2024

الوقت: 9:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

المكان: ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية

القناة الناقلة: SSC

القناة الناقلة لمباراة النصر والأخدود اليوم

ستنقل قناة SSC1 HD المباراة المرتقبة بين فريقي النصر والأخدود، والتي تقام في إطار الجولة 31 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

القناة الناقلة:

اسم القناة: SSC1 HD

التردد: نايل سات: 12478 - عرب سات: 12380

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

الاستقطاب: أفقي (H)

التردد على النايل سات: 12478

التردد على عرب سات: 12380

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

الاستقطاب: أفقي (H)

بالإضافة إلى القناة الفضائية، يمكن أيضًا مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

شاهد هو منصة بث إلكترونية تابعة لمجموعة MBC، وتقدم مجموعة متنوعة من البرامج التلفزيونية والأفلام والبرامج الحية، بما في ذلك مباريات دوري روشن السعودي.

جدول الترددات

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب نايل سات 12478 27500 6/5 أفقي (H) عرب سات 12380 27500 6/5 أفقي (H)

معلق مباراة النصر والاخدود في دوري روشن السعودي



سيتولي مهمة التعليق على مباراة النصر والأخدود الثنائي محمد حسين وعبد الله والغامديش، كما سيتم إذاعتها عبر شبكة قنوات SSC السعودية.

جدول ترتيب الدوري السعودي

تشكيل النصر ضد الأخدود

ومن المتوقع أن يكون تشكيل النصر على النحو الآتي: