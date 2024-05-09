نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: لا بد أن يكون التعامل مع محمد صلاح بإحترافية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، على أن محمد صلاح سوف يتواجد في معسكر منتخب مصر القادم ولا بد من التعامل معه بإحترافية.

تصريحات ميدو عن محمد صلاح

وقال ميدو خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام، : "سوف يتواجد محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم فريق ليفربول الإنجليزى فى معسكر منتخب مصر القادم ويجب التعامل مع هذه الأزمات باحترافيه من جانب الطرفين".

أضاف: "أتمنى إستمرار اياد العسقلاني فى الإحتراف الأوروبى حيث اللاعب يمتلك موهبة كبيرة قادرة على تحقيق الكثير".

وتابع: "مما أنه يسعى للانتقال إلى أحد الأندية الإيطالية أو الإسبانية، حيث قمت بتصعيد اللاعب أثناء تولى تدريب فريق الإسماعيلي واللاعب من مواليد 2004".

وتحدث ميدو عن مواجهة الزمالك مع نهضة بركان المغربى فى نهائى الكونفدرالية: "يحتاج الزمالك أن تكون شباكه نظيفه فى أول 30 دقيقة من عمر اللقاء ثم يسير الوقت فى صالحه".