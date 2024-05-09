توخيل يوضح سبب استبدال هاري كين أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أوضح توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، بدقة سبب قراره بالاستعاضة عن النجم الإنجليزي هاري كين خلال مواجهة فريقه مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، تعرض توخيل لانتقادات بعد قراره بتبديل كين قبل نهاية المباراة، التي كانت في الدور نصف النهائي للبطولة الأوروبية.

توخيل يوضح سبب استبدال هاري كين

تم استبدال هاري كين بإريك تشوبو موتينج في الدقيقة 85 من اللقاء الذي أقيم على ملعب "سانتياجو برنابيو". وفي حوار مع "TNT Sports"، كشف توخيل عن سبب القرار قائلًا: "كان كين يعاني من آلام في الظهر، وكان من الصعب عليه المواصلة".

وأضاف توخيل: "بدأنا المباراة بتشكيلة هجومية رباعية، وكان على اللاعبين الأربعة مغادرة الميدان في حالة حدوث إصابة أو تعب". وأكد أن هذا القرار كان مؤلمًا، وسيحتاج كين إلى بعض الوقت للتعافي، ولكن من جهة أخرى، فقد كانت خسارة مؤسفة حيث بذل الفريق جهودًا كبيرة على أرض الملعب.

وأكمل توخيل: "بالطبع، من الصعب تقبل الهزيمة، ولكنها جزء من الرياضة، ولا يوجد ندم على القرارات المتخذة". وأشار إلى أن الفريق كان يعاني من عدد كبير من الإصابات وعدم توفر عدد كافٍ من التبديلات، مما جعل الأمور تعقيدية أكثر.

وانتهت رحلة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة أمام ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد. في المقابل، سيلتقي ريال مدريد في المباراة النهائية مع بوروسيا دورتموند الألماني في الأول من يونيو المقبل.