نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطل مولدوفا يمنح كيشو فرصة أخيرة للتأهل لأولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق بطل مولدوفا لقب البطولة العالمية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والمقامة حاليًا في مدينة أسطنبول بتركيا، ليمنح بذلك بطل مصر الأولمبي محمد إبراهيم كيشو فرصة أخرى للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وودع كيشو المنافسات بعدما خسر أمام بطل مولدوفا في ثمن النهائي بنتيجة 3 / 1 بعدما حقق فوزا صعبا على نظيره بطل بلغاريا بنتيجة 9-8 في دور ال 32.

كيشو يخوض منافسات الترضية

يخوض كيشو منافسات الترضية غدًا الجمعة بعد فوز بطل مولدوفا بلقب البطولة.

وكانت قرعه البطولة قد أسفرت عن وقوع بطلنا محمد إبراهيم كيشو في مواجهة بطل بلغاري في دور الثاني والثلاثين، بينما تواجه سمر حمزة بطلة منغوليا بدور الستة عشر.



وانطلقت منافسات المصارعة الرومانية اليوم الخميس بينما تنطلق منافسات المصارعة النسائية غدا الجمعة.

وكان فراعنة المصارعة قد حجزوا حتى الآن 10 بطاقات إلى أولمبياد باريس منها 5 بطاقات في المصارعة الرومانية عن طريق كل من: مؤمن صبري ومحمود عبدالستار ومحمد متولي ومحمد جبران وبطاقة في المصارعة النسائية عن طريق اللاعبة ندى مدني.

بجانب 4 بطاقات في المصارعة الحرة عن طريق كل من: جمال عبدالناصر وعمرو حسين ومصطفى علي وضياء الدين كمال

وتأهل البطل عبداللطيف منيع لباريس بعد فوزه ببرونزية بطولة العالم اللي أقيمت