الاتحاد الأوروبي يحسم مشكلة جيرونا ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - حسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المشكلة القائمة بين نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ونادي جيرونا الإسباني بشأن المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وشهدت الساعات القليلة الماضية مشاكل عديدة بين رؤية جيرونا في دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي حيث يتبع الناديان مؤسسة "سيتي فوتبول" الشهيرة.

ووفقًا لما تنصه المادة 5 من لوائح دوري أبطال أوروبا فلكي تضمن نزاهة المسابقات، لا يجوز لأي ناد مشارك في مسابقة أندية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بشكل مباشر أو غير مباشر امتلاك أو تداول الأوراق المالية أو أسهم أي ناد آخر مشارك في مسابقة أندية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم؛ أن يكون عضوا في أي ناد آخر يشارك في مسابقة أندية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

كما من المفترض أن يتم استبعاد جيرونا من المشاركة في دوري الأبطال لأن الأولوية تذهب إلى الفريق الذي فاز بالوصول إلى دوري أبطال أوروبا مع أفضل إنهاء في الدوري.

وفي هذا السياق فيحتل جيرونا حاليا المركز الثاني في الدوري الإسباني، بينما يمكن أن يفوز مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز، كونه في الصدارة أما في حال فقد هذه الفرصة واحتل الوصافة سيكون هو الأولى أيضًا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا وذلك لأن إنجلترا تتقدم على إسبانيا في تصنيف الدول.

هل يعيق مانشستر سيتي مشاركة جيرونا في دوري أبطال أوروبا؟

لكن حسب معلومات ذكرتها صحيفة "ذا صن"، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيسمح لجيرونا بالانضمام إلى نادي مانشستر سيتي للعب في دوري أبطال أوروبا النسخة الجديدة.

ويأتي ذلك القرار بسبب أن مجموعة سيتي لكرة القدم تخفض حصتها إلى أقل من 30٪ من 47٪ الحالية وهو ما يمكن قبوله وعدم ضياع الفرصة على الفريقين.