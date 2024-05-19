نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة روما ضد جنوي اليوم الأحد 19-5-2024 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي روما لمواجهة نظيره جنوى وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثون من عمر الدوري الإيطالي.

ويدخل روما المباراة محتلا المركز السادس برصيد 60 نقطة من 36 مباراة حصدهم من 17 فوز و9 مباريات و10 هزائم.

بينما جنوى احتل المركز الحادي عشر برصيد 46 نقطة، من 36 مباراة حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 13 وهزم في 12 مباراة.

موعد مباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي

تنقل مباريات الدوري الإيطالي عبر مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.