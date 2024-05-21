نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة كبرى.. نجم ميلان يرحل عن النادي نهاية الموسم الجاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن سيمون كاير رحيله عن صفوف فريقه ميلان الإيطالي بعدما حقق حلمه باللعب لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم في صفوف الفريق.

نجم ميلان يرحل عن النادي نهاية الموسم الجاري

وقال كاير للموقع الرسمي لميلان "عندما جئت إلى إيطاليا عبر باليرمو كنت في الـ19 من عمري وقلت لوكيل أعمالي أريد الانتقال إلى ميلان، أردت ذلك لبعض الوقت، استغرق الأمر بعض الوقت، لكن في النهاية جئت إلى هنا".

وأضاف "هذا فريقي، هذا مكاني، سيكون كذلك دائما، أريد أن أشكر الجميع".

وتابع "مسيرتي هنا كانت فخر وحلم منحني سعادة غامرة والكثير من الرضا في مسيرتي وحياتي".

وأتم "في المستقبل حينما اعتزل، سأعود للعيش في ميلانو مع عائلتي لأن هذا وطننا".