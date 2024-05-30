نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم تحكيم مباراة المصري وجمهورية شبين بكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق جمهورية شبين ضمن مباريات دور ال 32 من بطولة كأس مصر.

عبدالحكيم ناصر حكمًا لمباراة المصري وجمهورية شبين

يضم الطاقم كل من عبد الحكيم ناصر حكمًا للساحة ومعه كل من أحمد صلاح وأحمد عبد المنعم شعبان كمساعدين، بالإضافة إلى محمود منصور حكمًا رابعًا.

وتنطلق هذه المباراة المقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري المصري.