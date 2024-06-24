نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إعلان القادسية عن صفقة ناتشو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتأهب نادي القادسية السعودي، للإعلان عن صفقة ضم المدافع الإسباني ناتشو فرنانديز قادمًا من ريال مدريد.

القادسية يعلن غدًا الثلاثاء عن صفقة ناتشو

كشف الصحفي فابريزيو رومانو عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، أن نادي القادسية السعودي سيعلن غدًا الثلاثاء، عن صفقة ضم ناتشو.

ووقع القادسية السعودي، مع ناتشو ليمثل الفريق الصاعد لدوري روشن السعودي لمدة عامين، أي حتى يونيو 2026.

وكان نادي القادسية قد حسم صفقة ناتشو بعد أيام قليلة من فشل محادثات انتقال اللاعب إلى الاتحاد.

وفضل ناتشو، إسدال الستار على مسيرته بقميص ريال مدريد والتي استمرت 24 عامًا، ليخوض مغامرة جديدة في الدوري السعودي.