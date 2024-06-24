نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدافع الزمالك ينتظم في التدريبات الجماعية استعدادًا للفترة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتظم حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي.

وكان حسام عبد المجيد حصل على راحة من مران الأمس، واكتفى بخوض تدريبات في صالة الجيمانيزيوم في مقر النادي.يأتي ذلك بناء على قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، قبل أن يشارك في مران اليوم.

وشارك اللاعب في الفقرة البدنية بجانب الفقرة الفنية والخططية بصورة طبيعية في مران اليوم.

