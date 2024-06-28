نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. النجوم يصدر بيانًا رسميًا: ما يحدث من اتحاد الكرة مع بيراميدز تعنت واضح ضدنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر نادي النجوم لكرة القدم بيانًا رسميًا ضد اتحاد الكرة بسبب تعنته في تسليمه قرار إثبات حقه في المطالبة بوقف رخصة نادي بيراميدز للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

النجوم يصدر بيانًا رسميًا ضد اتحاد الكرة

وجاء بيان نادي النجوم ضد اتحاد الكرة كالتالي: "فوجئ نادي النجوم لكرة القدم بامتناع اتحاد الكرة المصري عن تسليمه مستند قرار اتحاد الكرة الخاص بالحقوق المالية المستحقة لنادي النجوم من نادي بيراميدز.

وهذا القرار الذي يُعطي نادي النجوم الحق بالمطالبة رسميًا بوقف منح نادي بيراميدز ترخيص المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ما لم يقم الأخير بدفع تلك المستحقات.

وماطل اتحاد الكرة في تسليم هذا القرار من الساعة الثانية عشرة وحتى الساعة الثامنة مساء أمس الخميس الموافق 27 يونيو 2024، بالرغم من وجود موعد مُسبق من اللواء حلمي مشهور مع مندوب النادي لتسليمه الخطاب، ثم طُلب من مندوب نادي النجوم الحضور لاستلام هذا القرار يوم الاثنين القادم الموافق 1 يوليو 2024.

ليتضح بشكل جلي محاولة تعمد تأخير تسليم القرار إلى ما بعد انتهاء المدة القانونية التي حددتها اللوائح والمعايير بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) الخاصة بالحصول على رخصة المشاركة بالبطولة الإفريقية والتي تمنع أي ناد مدين لناد آخر من المشاركة في البطولات الأفريقية عن موسم 2024/2025.

ونادي النجوم إذ يُعلن بهذا البيان ويهيب بالاتحاد المصري لكرة القدم سرعة تسليم هذا القرار رسميًا أو إرساله عبر البريد الالكتروني الخاص بنادي النجوم قبل انتهاء المدة القانونية وبوقت مناسب لنادي النجوم يمكنه من ممارسة حقوقه القانونية أمام الإتحاد الإفريقي كرة القدم "CAF".

ويأمل النادي من المسئولين سرعة التحرك في هذا الشأن لحفظ حقوق نادي النجوم كأحد الأندية التي يجب على اتحاد الكرة حماية حقوقه طبقا لما نصت عليه المادة الثانية بالفقرة "د" بلائحة النظام الأساسي باتحاد الكرة المصري".