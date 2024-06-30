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أحمد جودة - القاهرة - يلا شوت بث مباشر .. مشاهدة منتخب إسبانيا × جورجيا Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | اليورو 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة منتخب إسبانيا × جورجيا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | اليورو 2024.. يخوض منتخب إسبانيا، أحد المرشحين الأوائل للقب، مواجهة محفوفة بالمخاطر ضد منتخب جورجيا، الحصان الأسود للبطولة، مساء اليوم الأحد، في دور الـ16 من بطولة يورو 2024.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة إسبانيا وجورجيا من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

إسبانيا في اختبار صعب أمام الحصان الأسود جورجيا في دور الـ16 من يورو 2024



يدخل المنتخبان المباراة بمعنويات مختلفة، حيث تأهل منتخب إسبانيا إلى دور الـ16 بتحقيق العلامة الكاملة في المجموعة الثانية حيث وصل المنتخب الإسباني إلى دور الـ16 في المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، بعد انتصاراته على كرواتيا، إيطاليا، وألبانيا. في المقابل، جاء منتخب جورجيا في المركز الثالث بالمجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، بعد فوزه المفاجئ على البرتغال، وتعادله مع التشيك، وخسارته أمام تركيا.

ويسعى منتخب إسبانيا لمواصلة عروضه القوية، حيث لم يستقبل أي هدف في مرحلة المجموعات، بينما تأمل جورجيا في تحقيق مفاجأة جديدة وإقصاء أحد المرشحين الأوائل للقب.

وتشهد المباراة صراعًا مثيرًا بين خط هجوم إسبانيا بقيادة ألفارو موراتا ونيكو ويليامز، ودفاع جورجيا القوي بقيادة خفيشا كفاراتسخيليا.

موعد مباراة إسبانيا وجورجيا في يورو 2024



يستعد عشاق كرة القدم مساء اليوم الأحد، للمشاهدة مواجهة قوية تجمع بين منتخبي إسبانيا وجورجيا، في إطار دور الـ16 من بطولة يورو 2024.

وتُقام المباراة على ملعب "راين إينرجي ستاديون" في مدينة كولون الألمانية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وبالنسبة لمحبي كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة، تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وجورجيا في كأس أمم أوروبا 2024

تُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة يورو 2024، وبالتالي فهي القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد جورجيا، والتي تقام مساء اليوم، الأحد 30 يونيو 2024.

وتحديدًا، ستُذاع المباراة عبر شاشة قناة beIN Sports HD 2 Max، مع تعليق المعلق الرياضي المميز علي سعيد الكعبي.

جدول ترددات قناة beIN Sports HD 2 Max على مختلف الأقمار الصناعية

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 12604 27500 أفقي 5/6 سهيل سات 12522 27500 عمودي 2/3 عرب سات 12575 27500 أفقي 5/6

تشكيل إسبانيا المتوقع



ومن المتوقع أن يدخل منتخب إسبانيا بقيادة المدرب المخضرم لويس دي لا فوينتي، المباراة أمام نظيره منتخب جورجيا في يورو 2024 على الشكل التالي:ـ

في حراسة المرمى: أوناي سيمون.

في خط الدفاع: كارفاخال - لي نورماند - إيميريك لابورت - كوكوريلا.

في خط الوسط: بيدري - رودري - رويز.

في خط الهجوم: لامين يامال - ألفارو موراتا - ويليامز.



تشكيل جورجيا المتوقع



في المقابل، من المتوقع أن يدخل منتخب جورجيا المباراة أمام نظيره منتخب إسبانيا بالشكل التالي:ـ