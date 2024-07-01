مارتينيز: سندافع بـ11 لاعبا أمام سلوفينيا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد ​روبيرتو مارتينيز​، مدرب ​منتخب البرتغال​، على أهمية مواجهة ​منتخب سلوفينيا​ اليوم الإثنين في دور الستة عشر من ​يورو 2024​ في ​ألمانيا​.

وشدد على إنه يشعر بالمسؤولية الملقاة على فريقه، مؤكدا ان "الفريق جاهز ومنتعش، وعلينا تغيير الصورة التي ظهرت أمام ​جورجيا​. التركيز هو النقد الذاتي والمسؤولية والرغبة في التحسن."

مارتينيز: سندافع بـ 11 لاعبا أمام سلوفينيا



وأضاف: "لقد قمنا بتغيير ثمانية لاعبين في التشكيلة الأساسية للمباراة الأخيرة، ولدينا 23 لاعبًا ميدانيًا مع خبرة في البطولة. نحن أكثر استعدادًا لبدء هذه المرحلة النهائية. من المهم أن يكون الجميع مستعدين."

وعن تكتيك المباراة، أجاب مارتينيز: "سندافع بـ 11 لاعبا".