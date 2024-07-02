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أحمد جودة - القاهرة - شاهد الآن يوتيوب Netherlands vs Romania.. مشاهدة منتخب هولندا × رومانيا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | يورو 2024، يبحث الكثير من جماهير كرة القدم حول أنحاء العالم، وبالأخص مشجعي المنتخب الهولني والروماني عن موعد مباراة هولندا ورومانيا، وذلك في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة كاس أمم أوروبا 2024، حيث تمكن المنتخبين من التأهل إلى هذا الدور لعد خوض ثلاث مباريات متألقه في دور المجموعات.

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة والكرة العالمية صوب أرضية ملعب «أليانز أرينا»، والذي يحتضن أحد أبرز مباريات دور 16 بطولة يورو 2024، وذلك بين هولندا ورومانيا، حيث يبحث كلا المنتخبين على خطف بطاقة التأهل والعبور إلى ربع نهائي أمم أوروبا هذا العام.

ونجح منتخب هولندا في التأهل إلى دور 16 يورو 2024، عقب انتزاع بطاقة أفضل ثالث في منافسات المجموعة الرابعة، والتي تضم فرنسا وبولندا والنمسا، ونجح منتخب «الطواحين»، في تحقيق الفوز على المنتخب البولندي ثم التعادل أمام فرنسا، قبل الهزيمة على يد المنتخب النمساوي.

موعد مباراة هولندا ورومانيا

إرتفعت معدلات البحث “جوجل” خلال هذه الأحيان حول موعد مباراة هولندا ورومانيا، وتكون هذه المباراه في ضوء مباريات دور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبيه 2024، حيث نجح منتخب رومانيا تصدر مجموعته المجموعه الخامسه، وذلك برصيد 4 نقاط، مثل منتخب هولندا الذي تأهل برصيد 4 نقاط أيضًا، وتأهل إلى دور الـ 16، من خلال الفوز على منتخب بولندا في مباراه، ثم التعادل أمام فرنسا، وتم هزيمته أمام منتخب النمسا، بينما تأهل منتخب رومانيا إلى دور الـ 16 من البطوله برصيد 4 نقاط أيضًا، تم جمعهما من خلال تحقيق الفوز بمباراة والتعادل في مباراه وتلقى الهزيمة في المباراه الثالثه من دور المجموعات، وسيتم مواجهة المنتخبين على أرض ملعب أليانز أرينا، مساء غد الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2024 في تمام الساعه السابعه مساءً بتوقيت القاهره والمملكه العربيه السعوديه.

القنوات الناقله لمباراة هولندا ورومانيا في بطولة كأس أمم أوروبا 2024

سيتم نقل المباراه من خلال قناة beIN Sports MAX 2 HD التابعه لشبكة قنوات “بين سبورتس” القطريه، التي تعد لها كامل الأحقيه لنقل بث مباريات بطولة كأس أمم أوروبا 2024، أو ما تسمى ببطولة يورو المقامه في ألمانياـ وتستمر إلى يوم 14 من هذا الشهر الجاري “شهر يوليو”.

تشكيل رومانيا المتوقع ضد هولندا في دور 16 يورو 2024

وجاء تشكيل رومانيا المتوقع على النحو التالي

في حراسة المرمى: فلوريون نيتا.

في خط الدفاع: أندري راتيو - رادو دراجوشين - أندري بوركا - ديان سوريسكو.

في خط الوسط: رازفان مارين - مارين - ستانسيتش.

في خط الهجوم: مان - فالنتين ميهايلا - دينيس دراغوش.

تشكيل هولندا المتوقع ضد رومانيا في دور 16 يورو 2024

وجاء تشكيل هولندا المتوقع على النحو التالي

في حراسة المرمى: بارت فيربروجين.

في خط الدفاع: ينزل دومفريس - فيرخل فان دايك - ستيفان دي فريج - ناثان آكي.

في خط الوسط: جيردي شوتن - تياني ريندرز - جيريمي فريمبونج.

في خط الهجوم: كودي جاكبو - ممفيس ديباي - تشافي سيمونز.