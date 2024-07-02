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أحمد جودة - القاهرة - أكد ميكيل أويارزابال لاعب وسط منتخب إسبانيا، أن غياب لامين يامال ونيكو ويليامز عن التدريبات اليوم الثلاثاء، يعود إلى الإرهاق الذي مازالا يعانيان منه بعد الجهد المبذول في مواجهة جورجيا في دور الـ16 من كأس أمم أوروبا 2024.

أويارزابال يكشف سبب غياب يامال وويليامز عن تدريبات إسبانيا

واكتسح المنتخب الإسباني نظيره الجورجي (4-1)، في ثمن نهائي اليورو، ليضرب موعدًا ضد ألمانيا أصحاب الأرض.

وأشار أويارزابال في مؤتمر صحفي إلى أنهما "بخير" وسيتمكنان من اللعب أمام ألمانيا في ربع النهائي يوم الجمعة المقبل.

وأضاف: "لقد مر يومان منذ المباراة وما زال هناك أشخاص متعبين. لم يحصلا على راحة جيدة، أمس كان يوم سفر، لم تكن هناك ضرورة للمشاركة في التدريب اليوم وهما يتعافيان وفقا للبروتوكول".

وأشاد لاعب الوسط بمستوى نيكو ويليامز (21 عاما) ولامين يامال (16 عاما) كنجمين ناشئين في المنتخب الإسباني في اليورو.

وقال: "إنهما لاعبان يقدمان مستوى عاليا جدا، ويشكلان فارقًا لصالحنا. أتمنى أن يستمرا على هذا المنوال".

وواصل: "إنهما لاعبان من نوع مختلف ليس من السهل أن تجده الآن. هما يافعان للغاية ويتمتعان بجرأة كبيرة ويلعبان بنفس الطريقة أيا كان المنافس. هذا أمر إيجابي لتحقيق نتائج".