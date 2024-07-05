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أحمد جودة - القاهرة -

قال تامر عبدالحميد نجم الزمالك، أن الأزمة التي حدثت بشأن ضم لاعبين من الأندية قبل المنتخب هي ضربة له قبل خوض المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

تامر عبدالحميد: أزمة اختيارات اللاعبين تضرب المنتخب الأولمبي قبل المشاركة في أولمبياد باريس

وأكد تامر عبدالحميد في تصريحات لملعب الشمس، أن ما حدث للمنتخب الأولمبي بسبب رفض الأندية انضمام لاعبيها للمنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

وواصل نجم الزمالك، تعودنا منذ الصغر أن المنتخبات لها الأولوية بالنسبة للأندية المصرية معلقا، شرف أن يرتدي اللاعب قميص المنتخب.

وأوضح: " أن الأندية الأوروبية تختلف كثيرا عن الأندية المصرية داخل الدوري، لافتا أنه لا يجب المقارنة أبدا".

وأتم نجم الزمالك: " الأندية تطلب المساعدة بداعي أنهم في مهمة وطنية، فلماذا لا يقومون بذلك في وقت حاجة المنتخب للاعبين؟".

