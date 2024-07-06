لم أقصد إيذائك.. كروس يعتذر لنجم إسبانيا بعد إصابته

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أحمد جودة - القاهرة - وجه توني كروس قائد وسط منتخب ألمانيا، اعتذاره إلى بيدري نجم إسبانيا بعد التسبب في إصابته خلال المباراة التي أقيمت بين المنتخبين، أمس الجمعة.

كروس يعتذر لـ بيدري

كتب توني كروس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: “أقدم اعتذاري وأتمنى الشفاء العاجل لبيدري".

وتابع: "من الواضح أنه لم تكن هناك نية لإيذائك، أتمنى شفائك بشكل عاجل فأنت لاعب رائع”.

وودع منتخب ألمانيا، صاحب الضيافة، بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024”، بعد الخسارة أمام إسبانيا بنتيجة 2-1 في مباراة دور ربع النهائي.