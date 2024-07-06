عاجل.. تشكيل إنجلترا الرسمي لمواجهة سويسرا في كأس أمم أوروبا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة سويسرا في المباراة التي ستقام مساء اليوم السبت على ملعب "دوسيلدورف أرينا" في ربع نهائي كأس أمم أوروبا 2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة إنجلترا وسويسرا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل إنجلترا الرسمي لمواجهة سويسرا في كأس أمم أوروبا

حراسة المرمى: بيكفورد

بيكفورد خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، إزري كونسا، كيران تريبير

كايل ووكر، جون ستونز، إزري كونسا، كيران تريبير خط الوسط: كوبي ماينو، ديكلان رايس، جود بيلينجهام

كوبي ماينو، ديكلان رايس، جود بيلينجهام خط الهجوم: هاري كين، بوكايو ساكا، فيل فودين

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ضد سويسرا في كأس أمم أوروبا

تذاع مباراة إنجلترا ضد سويسرا مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 1HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.