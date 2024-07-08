نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روما يحسم أولي صفقاته الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير إيطالية أن روما الايطالي أتم الاتفاق مع ستاد رين الفرنسي علي ضم اللاعب "إنزو لي في" خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت التقارير أن الفريق الايطالي حسم صفقة انتقال اللاعب الفرنسي مقابل 23 مليون يورو، بالاضافة إلي بعض الامتيازات.

وأضافت أن من المتوقع أن يغادر إنزو فرنسا متوجهًا إلي روما لاجراء الاختبارات الطبية، قبل التوقيع مع الذئاب.

روما يضم لاعب ستاد رين

ويشغل اللاعب البالغ من العمر 24 عام، مركز خط الوسط، وشارك مع فريقه الموسم الماضي في 25 مباراة صنع هدف وحيد ولم يسجل أي هدف.

وانتقل الفرنسي إنزو إلي صفوف ستاد رين عام 2023 قادمًا من لوريان بمقابل 20 مليون يورو.

