أولمو يدخل تاريخ إسبانيا من أوسع أبوابه وفرنسا السبب

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أحمد جودة - القاهرة - نجح داني أولمو، نجم منتخب إسبانيا في تسجيل إحصائية مميزة له رفقة منتخب بلاده في مباراته ضد منتخب فرنسا التي لعبت مساء اليوم.

أولمو يدخل تاريخ إسبانيا

ولعب إسبانيا مباراة قوية أمام فرنسا في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" والتي شهدت فوز الإسبان بهدفين مقابل هدف وحيد على الديوك.

وسجل أولمو هدف الفوز لمنتخب إسبانيا في الدقيقة الخامسة والعشرون من عمر المباراة، ليحقق إنجازًا تاريخيًا له مع منتخب بلاده.

ووفقًا للإحصائيات الواردة، فإن أولمو أصبح أول لاعب منتخب إسبانيا في التاريخ يسجل في ثلاث مباريات متتالية من أدوار خروج المغلوب خلال بطولة كبرى.

وسجل جوهرة إسبانيا في دور الستة عشر ضد جورجيا وفي ربع النهائي ضد ألمانيا وفي نصف النهائي اليوم أمام فرنسا.