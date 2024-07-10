عاجل| محمد رشوان: سأقدم مستندات لجهات التحقيق في ملف رفعت.. واللاعب كشف لي قبل وفاته كل التفاصيل الخاصة بأزمته

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد رشوان محامي اللاعب الراحل أحمد رفعت، أنه سيتقدم ببعض المستندات والتسجيلات إلى لجنة التحقيق المختصة بملف رفعت.

محامي رفعت يفجر مفاجآت نارية في القضية

وقال محمد رشوان في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: " لجنة التحقيق حاليا في مرحلة جمع المستندات وسأتقدم بمستندات وتسجيلات".

وتابع: "لجنة التحقيق في ملف رفعت استشهدت بعقود بعض اللاعبين المصريين المحترفين بالخارج، مثل تريزيجيه ومصطفى محمد".

وأضاف: "سأقدم المستندات لجهات التحقيق في ملف رفعت في وقت معين، ووضع كلمة "معايشة" في عقود الاحتراف، يسأل عنه اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة".

وشدد محمد رشوان: "نادر شوقي وأحمد دياب هم من أقنعا أحمد رفعت بالسفر إلى الإمارات".

وأوضح: "رفعت كشف لي قبل وفاته كل التفاصيل الخاصة بأزمته، والتسجيلات بينه وبين المسؤولين حولها، ومنهم عبدالظاهر السقا".

واستطرد: "الشخص الثاني الذي كان يقصده أحمد رفعت هو عبد الظاهر السقا مدير الكرة بنادي مودرن

وأكمل: "هناك خطأ إداري واضح في أزمة رفعت وهو مد سفر اللاعب (من بره بره) بعد سفره خارجيًا مع فريقه".

وأردف: "دور مدير الكورة التأكد من صحة أوراق اللاعبين".

واختتم محمد رشوان محامي أحمد رفعت حديثه قائلًا: "سأتقدم بالمستندات والتسجيلات إلى لجنة التحقيق المختصة بملف رفعت، في الوقت المناسب ".