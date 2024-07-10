ميدو يدافع عن مارسيل كولر لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة - دافع الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد انتقاده من وليد عبد الوهاب، المدير التنفيذي لهيئة ستاد القاهرة.

ميدو يدافع عن مارسيل كولر

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مارسيل كولر هو صاحب فكرة عودة الأهلي للعب على استاد القاهرة بدلًا من استاد السلام، ولديه حق في انتقاده لأرضية استاد القاهرة".

وتابع: "وليد عبد الوهاب رجل مخلص، لكن يجب أن نقول الحقيقة ونعترف بها، وليس من الشجاعة أن نواجه مدرب الأهلي، مارسيل كولر فقط".

وأضاف: "أرضية الملعب تحدد طريقة لعب المدرب، الذي يخشى على إصابة للاعبيه، وكولر مدرب سويسري يسير مثل الساعة".

وواصل: "لا يوجد منتخب يتدرب على الملعب الرئيسي 10 أو 12 يومًا تدريبات كاملة، أي منتخب يتدرب على الملعب الرئيسي يوم أو يومين على الأكثر".

واختتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "استاد القاهرة ملعب تاريخي، ولا يصح أن تتدهور حالة أرضيته، وأطالب فقط أن يلعب عليه فريقين أو ثلاثة على الأكثر، بالإضافة لمباريات المنتخبات الوطنية".