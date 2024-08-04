العالم اليوم - أرباح البنك الأهلي السعودي تصعد 4.28% بالربع الثاني من 2024

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 أغسطس 2024 08:34 مساءً - ارتفعت أرباح البنك الأهلي السعودي خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 4.28 بالمئة على أساس سنوي.

وكشف البنك الأهلي في بيان إلى السوق السعودي أن الأرباح ارتفعت خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 5.23 مليار ريال (نحو 14 مليار دولار) تقريبا في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 5.01 مليار ريال في الربع الموازي من عام 2023.

وعلى أساس فصلي نمت أرباح البنك بنسبة 3.79 بالمئة تقريبا مقارنة بالربع الأول من العام الجاري الذي بلغت بنهايته 5.04 مليار ريال.

وأوضح في بيانه، الأحد، أن إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل ارتفع بنسبة 20.63 بالمئة إلى 11.13 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنحو 9.22 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأرجع ذلك إلى زيادة الدخل من محفظة التمويل بنسبة 20.6 بالمئة، وارتفاع دخل العمولات الخاصة من محفظة الاستثمارات بنسبة 20.6 بالمئة.

وأرجع البنك الأهلي السعودي الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى ارتفاع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين للربع الثاني 2024 إلى 5.2 مليار ريال بنسبة 4.3 بالمئة نتيجة الارتفاع في إجمالي دخل العمليات التشغيلية.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفعت أرباح البنك الصافية بنسبة 2.32 بالمئة، لتصل إلى 19.27مليار ريال مقابل 10.04 مليار ريال تقريبا في الفترة المماثلة من العام الماضي.