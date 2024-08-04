نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدحت نافع: الطاقة والتمويل وجهات الولاية على الأراضي.. أبرز… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 4 أغسطس 2024 11:08 مساءً - باره عريان _ قال الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للسبائك، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية سابقًا إن أبرز التحديات التي تواجه الصناعات المعدنية في مصر تتمثل في الطاقة والتمويل وجهات الولاية على الأراضي. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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