الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 متظاهرين في أم الفحم بتهمة رفع العلم الفلسطيني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشرطة الاسرائيلية اعتقال 4 متظاهرين في مدينة أم الفحم بتهمة رفع العلم الفلسطيني والتحريض على الخروج في تظاهرة في اليوم العالمي للتضامن مع غزة والأسرى.

وقالت الشرطة في بيان: "اعتقلت شرطة الساحل في أم الفحم مؤخرا 4 متظاهرين لقيامهم بخرق النظام العام وتلويحهم بالأعلام الفلسطينية والهتافات التحريضية خلال مسيرة احتجاجية في المدينة ومنعتها من الاستمرار".

هذا وشارك نحو ألفي شخص من المجتمع العربي في مظاهرة ومسيرة قُطرية بمدينة أم الفحم، للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإسنادا للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وانطلقت المظاهرة من وسط المدينة بالقرب من دوار الشهيد مصلح أبو جراد، مرورا بشوارع المدينة ووصولا إلى المدرسة الثانوية الشاملة.

ودفعت الشرطة الإسرائيلية بقوات معززة داهمت موقع المظاهرة بعد انتهائها لاستفزاز المتظاهرين، واعتقلت رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم مريد فريد، وعضو بلدية أم الفحم وسكرتير التجمع الوطني الديمقراطي بالمدينة أدهم جبارين، والشاب براء طاهر جبارين بالإضافة إلى شخص رابع قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق، فيما استولت على أعلام فلسطينية في المكان.

وجاءت المظاهرة بدعوة من لجنة المتابعة العليا واللجان الشعبية في أم الفحم ومنطقة المثلث، وحمل المتظاهرون لافتات تدعو إلى "إنهاء الحرب الإجرامية والقتل والإبادة بحق أهالي قطاع غزة، ووقف الاعتداءات والتعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".

وقال رئيس بلدية أم الفحم سمير محاميد إن "ما يحصل في غزة لم يحصل في أي مكان بالعالم ولم نر له شبيها. إن هذه حرب مدمرة يشاهدها العالم عبر البث المباشر دون أن يحرك ساكنا، وقد آن لهذه الحرب أن تتوقف ويهب قادة العالم لوقفها حتى ننقذ ما تبقى"