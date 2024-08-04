تشكيل الأهلي أمام المقاولون.. شوبير فى حراسة المرمى ووسام ورضا والشحات للهجوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أغسطس 2024 08:42 مساءً - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي ، التشكيل الذي سيخوض مباراة المقاولون العرب، والتي تقام فى التاسعة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة، والمؤجلة من الجولة الـ23 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالى

حراس المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وكريم فؤاد

الوسط: أكرم توفيق، ومروان عطية، وإمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات، وسام أبو علي، ورضا سليم

وعلى دكة البدلاء تواجد كل من، محمود الزنفلي وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر وأفشة وكريم نيدفيد ومحمد عبد الله وأحمد عابدين.

لعب الأهلي مع المقاولون قبل مباراة الليلة، 81 مباراة في تاريخ مواجهاتهما منذ صعود المقاولون العرب للدوري الممتاز موسم 1978-1979، كانت المباراة الأولى يوم 29 أكتوبر 1978، وانتهت بالتعادل بدون أهداف، وآخر مباراة في 4 نوفمبر الماضي، وانتهت بفوز الأهلي 2-1 أحرز هدفي الأهلي طاهر محمد طاهر ومحمد هاني.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 58 مباراة، وفاز المقاولون العرب في سبع مباريات، وتعادل الفريقان في 16 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي142هدفًا وتلقت شباكه 46 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 6-2 موسم 2002-2003، وفوز الأهلي بنتيجة 5-1 وحققها الأهلي ثلاث مرات مواسم 1988-1989، 2006-2007، 2010-2011، وفوز الأهلي بنتيجة 5-2 موسم 2017-2018، وفوز الأهلي بنتيجة 4-1 ثلاث مرات مواسم 1980-1981، 2007-2008، 2022-2023.

هداف الأهلي لقاءات الفريقين، أحمد بلال برصيد سبعة أهداف، وحسام حسن ومحمد أبو تريكة برصيد ستة أهداف لكل منهما، ثم علاء إبراهيم وطاهر محمد طاهر وعبد الله السعيد برصيد أربعة أهداف لكل منهم