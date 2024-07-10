نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب المنتخب السابق: إمكانيات مصطفى شوبير تفوق والده.. وهذه نصيحتي لمحمد الشناوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد فكري صالح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، أن إمكانيات مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفوق إمكانيات والده أحمد شوبير، حارس مرمى الفراعنة والأحمر الأسبق.

إمكانيات مصطفى شوبير تفوق والده

وقال فكري صالح في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الشخصية هي أبرز ميزة يجب أن تتواجد في أي حارس مرمى".

وتابع: "سبق لي أن أشادت بشخصية مصطفى شوبير، وأول من قلت عليه إنه يمتلك شخصية الحارس الموهوب".

وأضاف: "مصطفى شوبير أفضل من والده حيث الإمكانيات، لقد سبق لي تدريب أحمد شوبير، ولم أدرب مصطفى من قبل، ولكن موهبة مصطفى تفوق إمكانيات والده".

وواصل: "هل أنصح محمد الشناوي بمغادرة الأهلي للاحتراف؟ الأهلي كنز كبير، وأنصح أي لاعب بالاستمرار في الأهلي حتى الاعتزال، لأنه قلعة كبيرة لا يساويها أي مال".

وأردف: "محمد عواد حارس مرمى جيد، وعليه أن يرى النادي الذي سيرتاح فيه من الناحية النفسية، حتى يؤدي بشكل جيد، ويكون له دورًا في المنتخب".

واختتم فكري تصريحاته قائلًا: "أرفع القبعة لروجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي على ضم أحد النجوم من فوق السن، لقد سبق وأن قمنا بذلك عندما انضم محمد الشناوي، ولم نحصل على ميدالية أولمبية حينها".