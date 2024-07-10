نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس هيئة استاد القاهرة ينفي الشائعات ويؤكد جاهزية الاستاد لمباريات الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى وليد عبد الوهاب، رئيس هيئة استاد القاهرة، الشائعات التي تروج حول تصريحاته بشأن تمنيه فوز بيراميدز على الأهلي في الدوري.

جاهزية ستاد القاهرة لمباريات الدوري المصري

وأوضح عبد الوهاب خلال حديثه مع الإعلامي مجدي عبد الغني على قناة الشمس أنه لم يدلي بمثل هذه التصريحات وأن هناك من يروج لمعلومات غير صحيحة لتحقيق الشهرة.

وأكد عبد الوهاب أن استاد القاهرة جاهز لاستقبال مباراة الأهلي وبيراميدز، وأن الهيئة تواصل دعمها للدوري المصري وتعمل على نجاحه.

وأشار رئيس هيئة الاستاد إلى أن أعمال الصيانة جارية وأن الاستاد يستضيف مباريات لخمسة فرق هي الأهلي، الزمالك، البنك الأهلي، زد، ومودرن سبورت،كما أكد أن الاستاد يحتاج لفترة أسبوع فقط لإتمام الصيانة اللازمة.