الرياضة

رئيس هيئة استاد القاهرة ينفي الشائعات ويؤكد جاهزية الاستاد لمباريات الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - نفى وليد عبد الوهاب، رئيس هيئة استاد القاهرة، الشائعات التي تروج حول تصريحاته بشأن تمنيه فوز بيراميدز على في الدوري.

جاهزية ستاد القاهرة لمباريات الدوري المصري

وأوضح عبد الوهاب خلال حديثه مع الإعلامي مجدي عبد الغني على قناة الشمس أنه لم يدلي بمثل هذه التصريحات وأن هناك من يروج لمعلومات غير صحيحة لتحقيق الشهرة.

وأكد عبد الوهاب أن استاد القاهرة جاهز لاستقبال وبيراميدز، وأن الهيئة تواصل دعمها للدوري المصري وتعمل على نجاحه.

وأشار رئيس هيئة الاستاد  إلى أن أعمال الصيانة جارية وأن الاستاد يستضيف مباريات لخمسة فرق هي الأهلي، الزمالك، البنك الأهلي، زد، ومودرن سبورت،كما أكد أن الاستاد يحتاج لفترة أسبوع فقط لإتمام الصيانة اللازمة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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