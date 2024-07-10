نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيد عبد الحفيظ: ما حدث مع أحمد رفعت وراه رسائل كبيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن الرسائل التي تركها لنا أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر بعد وفاته.

ماذا قال سيد عبد الحفيظ عن قضية أحمد رفعت؟

وقال عبدالحفيظ في تصريحات له عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "أحمد رفعت رجع الحياة عشان يطلع منها وهرب من الموت عشان يرجعله ولكن بالطبع هذه حكمة ربنا واكيد فيها حاجه".

وتابع: "نبتدي ندور نشوف ناخد بالنا متتكررش متتعملش والموضوع يوجد به رسائل هامة لتقال ونحن جميعا اخوات بالوسط الرياضي سواء لاعب زميل صاحب ابن صديق اخ وإذا كان ناشئ تعطي له النصيحة".

واختتم حديثه: "هو يقربلي سواء كان بيلعب في الأهلي أو الزمالك فهي انسانيات وان غابت الرحمة ونحن بحاجة لمعرفة الأجوبة على الاسئلة سواء المباشرة أو المغطاة ونحن بانتظارها ولكن بعض الأشياء الإدارية تكون واضحة".