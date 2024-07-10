سيد عبد الحفيظ يكشف أسباب عدم تعاقد الأهلي مع أحمد رفعت

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن أسباب فشل صفقة أحمد رفعت للمارد الأحمر رغم تداول عدة أخبار باقترابه من العودة لفريقه سابقا وهو ناشئ.

أسباب عدم تعاقد الأهلي مع أحمد رفعت

وقال عبدالحفيظ في تصريحات له عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "السبب في عدم انتقال أحمد رفعت إلى النادي الأهلي فكرة خطرت في بالي وذلك شهر يناير 2023 وتم الاتفاق على كل شئ وعند عودته للقاهرة ولم نكن نعلم بشأن السفر صحيح أم لا".

وتابع: "الكلام ده كان بليل والصبح هيجي يمضي عندنا في النادي واتمينا الاتفاق مع نادر شوقي والساعة 2 دوت الخليج خطرت لي فكرة أحمد رفعت وجنش وهو لم يلعب خلال الست شهور الأولى ونحن لعبنا جميع مبارياتنا وهو انتقل للوحدة".

واختتم حديثه: "السؤال اللي جيه في بالي هل مباراة فيوتشر أمام الفريق الإفريقي الذي قبل ذهابهم لليبيريا تحسب الموسم الجديد أم القديم وهو ملعبش في الدوري فإذا كان الموسم الجديد لا يحق له اللعب معنا أما الماضي فالأمر طبيعي وتحدثت مع الخطيب وأخبرنا اتحاد الكرة أنه بالموسم الحالي ولذلك فشلت الصفقة".