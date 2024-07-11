عاجل.. تصريحات نارية من جنة عليوة عن مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس

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أحمد جودة - القاهرة - أعربت جنة عليوة، لاعبة الدراجات المصرية، عن رأيها بشأن مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس المقبلة خلال تصريحاتها لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد.

جنة عليوة تنتقد مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس

قالت جنة: "أنا حاليًا أواصل التأهيل ولم أتعاف بشكل كامل حتى الآن".

وأضافت: "أنا الوحيدة في مصر التي أرغب في مشاركة شهد بأولمبياد باريس، حتى يكون الأمر واضح وصريح أمام الجميع، شهد ستحصد المركز الأخير وذلك بسبب مستواها الرياضي وفقًا لنتائجها المحلية".

وتابعت عليوة: "شهد تفاجئني في الأولمبياد؟ هي بالفعل فاجئتني في منافسة الجمهورية، لم أكن أعلم أنها تأهلت للأولمبياد، لا يهمني ما ستحققه في الأولمبياد".

واصلت لاعبة الدراجات: “وجودها بجواري في المنافسة على المركز الثالث خلال منافسة الجمهورية قبل الاصطدام معي لم يكن منطقيًا، نحن لسنا أصدقاء، تواجهنا من قبل وتغلبت عليها، ونفس الأمر بالنسبة لها مع شقيقتي”.

وأوضحت جنة أن شهد وجهت لها ألفاظًا لا يمكن الإفصاح عنها خلال السباق، مدعية أن مدربها كان قد أعطاها تعليمات لتوجيه السباب لها.

اختتمت جنة حديثها بالقول: "كان من الممكن أن أسامحها بالفعل لكن إن كانت اعتذرت على الأقل، سأكون سعيدة لو نجحت مصر في التتويج بميدالية في الأولمبياد".