نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل أوروجواي الرسمي ضد كولومبيا في نصف نهائي كوبا أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مارسيلو بيلسا، المدير الفني لمنتخب أوروجواي، عن تشكيل منتخبه الرسمي لملاقاة منتخب كولومبيا، في منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024.

ويلتقي الأوروجواي مع كولومبيا صباح اليوم ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كوبا أميركا لتحديد المتأهل إلى دور النهائي.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأوروجواي وكولومبيا في كوبا أمريكا عند تمام الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة من اليوم الخميس.

تشكيل أوروجواي أمام كولومبيا في كوبا أمريكا