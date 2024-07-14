نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد مفاوضات من أندية مصرية.. نجم الزمالك السابق يوقع للكويت الكويتي (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم يوسف طارق ماضي لاعب الزمالك السابق والعربي مستقبله خلال الفترة الحاليه من الانتقالات الصيفية بعد مفاوضات من أندية مصرية وخليجية.

يوسف طارق ماضي يوقع للكويت الكويتي

وعلم موقع دوت الخليج الرياضي أن يوسف طارق ماضي مواليد 2003 وقع منذ قليل لصالح نادي الكويت الكويتي لمدة موسم واحد بعد نهاية تعاقده مع النادي العربي.

وكانت أندية مصرية أمثال سيراميكا كليوباترا وفاركو قد دخلت في مفاوضات خلال الفترة الماضية من يوسف طارق ماضي إلا أنها لم تكتمل ليوقع اللاعب في الأخير لصالح الكويت الكويتي.

ومثل يوسف طارق ماضي نادي الزمالك خلال فترة تواجد مجلس مرتضى منصور مع مدربه السابق محمد صبري حيث لقبه الأخير بخليفة المغربي أشرف بن شرقي لاسيّما وأن اللاعب مثل منتخب مصر للشباب ونال إشادة واسعة؛ لموهبته.

ورحل يوسف طارق ماضي عن الزمالك بعد استقالة مجلس مرتضى منصور وغياب التنظيم الإداري آنذاك، ليعود مجددا إلى نادي العربي الكويتي.

ويلعب يوسف طارق ماضي في مركز الجناح الأيسر بالإضافة إلى إجادته اللعب في مركز صانع الألعاب والمهاجم الصريح.