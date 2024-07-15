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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت تعلق على تتويج إسبانيا باليورو وكورييري ديلو سبورت: الكاراز البطل في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 15-07-2024
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-
لاجازيتا ديلو سبورت
- اسبانيا بطلة اوروبا بفوزها امام انكلترا 2-1
- موراتا يحمل اللقب الاوروبي وسيأتي إلى الميلان
- الكاراز يحرز لقب ويمبلدون
- بوغاتشار يواصل كسر الارقام القياسية والهيمنة في طواف فرنسا
- سباليتي؟ هل هناك اشكال في ايطاليا
كورييري ديلو سبورت
- الابطال
- يامال ونيكو ويليامز يبدعان في المانيا
- كارلوس يدمر ديوكوفيتش
- اسبانيا بطلة اوروبا للمرة الرابعة
- روما يرمي كل شيء من اجل سولي
- كومباينرز لديه فقط في رأسه موتا
ماركا
- الجيش الذي لا يهزم
- كارلوس البطل
آس
- اسبانيا والمجد
- الكاراز يكتسح ديوكوفيتش ويتوج باللقب
موندو ديبورتيفو
- هولاء هم الابطال
ليكيب
- الملوك الجدد لاسبانيا
- بوغاتشار ايضًا على المنصة
- دازن وبين سبورت زواج مدبر (النقل التلفزيوني لليغ 1 )
بيلد
- اسبانيا 2-1 انكلترا
- كاين يفشل ف ياهداء انكلترا اللقب
- حفلة اسبانية بإمتياز
ذا صن
- قلوب منتخب الاسود
- انكلترا تخسر نهائي يورو آخر بعد هدف متأخر من اسبانيا