نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت تعلق على تتويج إسبانيا باليورو وكورييري ديلو سبورت: الكاراز البطل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 15-07-2024 الصحف الأوروبية صباح اليوم وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:- لاجازيتا ديلو سبورت ​اسبانيا​ بطلة اوروبا بفوزها امام انكلترا 2-1

موراتا يحمل اللقب الاوروبي وسيأتي إلى الميلان

الكاراز يحرز لقب ​ويمبلدون​

بوغاتشار يواصل كسر الارقام القياسية والهيمنة في طواف فرنسا

سباليتي؟ هل هناك اشكال في ايطاليا كورييري ديلو سبورت الابطال

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