نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاو: الأمور لم تسر كما كان مخططًا لها في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - عبّر لوك شاو، مدافع منتخب انكلترا، عبر عن خيبته الكبيرة بعد الخسارة في نهائي يورو 2024 أمام إسبانيا.
وأكد شاو أنه مدمر للغاية وأن الفريق كان على يقين من قدرته على الفوز، ولكن الأمور لم تسر كما كان مخططًا لها.
شاو: الأمور لم تسر كما كان مخططًا لها
كما عبّر شاو عن فخره الكبير بالمجموعة وبالإنجازات التي حققها تحت قيادة المدرب غاريث ساوثغايت، معتذرًا في الوقت ذاته لجماهير إنكلترا على النتيجة النهائية.
أكد أيضًا أنه يثق بأن الفريق سيستمر في التطور، مشيرًا إلى دعمه الكبير للمشجعين وشكرهم على دعمهم المتواصل.