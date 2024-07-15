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أحمد جودة - القاهرة - عبّر ​لوك شاو​، مدافع ​منتخب انكلترا​، عبر عن خيبته الكبيرة بعد الخسارة في نهائي ​يورو 2024​ أمام ​إسبانيا​.

وأكد شاو أنه مدمر للغاية وأن الفريق كان على يقين من قدرته على الفوز، ولكن الأمور لم تسر كما كان مخططًا لها.

شاو: الأمور لم تسر كما كان مخططًا لها

كما عبّر شاو عن فخره الكبير بالمجموعة وبالإنجازات التي حققها تحت قيادة المدرب ​غاريث ساوثغايت​، معتذرًا في الوقت ذاته لجماهير إنكلترا على النتيجة النهائية.

أكد أيضًا أنه يثق بأن الفريق سيستمر في التطور، مشيرًا إلى دعمه الكبير للمشجعين وشكرهم على دعمهم المتواصل.