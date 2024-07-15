مصري يستحوذ على نادي بادلونا الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - استحوذ المصري أمير زهير جرانة، على نادي بادلونا، الذي ينافس في الدرجة الثالثة في إسبانيا.

جرانة يحصل على نادي بادلونا

حصل جرانة على أكثر من 90% من حصة النادي الإسباني ليستحوذ على حق الملكية والإدارة.

وتأسس بادلونا عام 1903 في مدينة بادلونا التي تقع على شمال شرق برشلونة وتعد ثالث أكبر مدينة في إقليم كتالونيا، ويخوض مبارياته على ملعبه ستاد مونسيبال دي بادلونا.

ويعمل جرانة في مجال الاستثمار الرياضي منذ

أكثر من 13 عاما حيث عمل من قبل مع الاتحاد الدولي "فيفا" لمدة 8 سنوات، قبل أن ينضم إلى شركة تعمل في تسويق حقوق الرعاية للدوري الإسباني وعمل مع برشلونة وريال مدريد وأتليتكو مدريد.

وقال جرانة: "نعمل على الاستثمار في الأندية والهيئات الرياضية التي نرى أنها لديها فرصة للتطور، ونضع خبراتنا ومجهوداتنا لتطويرها ومساعدتها للتقدم والازدهار".

وتابع: "بادلونا مدينة مميزة جدا في إقليم كتالونيا، ونرى في النادي فرصة كبيرة للنمو وتحقيق مكاسب رياضية وفرص استثمارية كبيرة خلال السنوات المقبلة".