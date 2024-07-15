نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السويسري شيردان شاكيري يعتزل اللعب دوليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتزل لاعب المنتخب السويسري لكرة القدم، شيردان شاكيري، اللعب دوليًا، وأعلن اللاعب عن ذلك عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب اللاعب عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي معلنا عن اعتزاله اللعب دوليا: "سبع بطولات، الكثير من الأهداف، 14 عامًا في المنتخب السويسري ولحظات لا تُنسى لقد حان الوقت لتوديع المنتخب الوطني. لا تزال هناك ذكريات رائعة وأقول لكم جميعًا: شكرًا لكم".

وقد شارك شاكيري في بطولة اليورو 2024، وسجل هدفا في مرمى اسكتلندا خلال المباراة الأخيرة والتي خرجت منها من دور ربع النهائي بركلات الترجيح ضد إنجلترا، في المواجهة التي انتهت بنتيجة (5-3) عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).

وشارك شاكيري، الذي يملك من العمر 32 عاما، في صفوف شيكاجو فاير الأمريكي، في 125 مباراة دولية، محرزا 32 هدفًا.

