الرياضة

بعد الاعتداء على المصور كيرلس صلاح.. المصورين يمتنعون عن تصوير الصورة الجماعية لمباراة الزمالك والبلدية

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أحمد جودة - القاهرة - تتواصل لقطات الدعم والمساندة للمصور الصحفي كيرلس صلاح والذي تعرض للاعتداء في أمام بيراميدز الماضية.

وامتنع المصورين الصحفيين عن التقاط الصورة الجماعية لمباراة الزمالك والبلدية من أجل دعم زميلهم عقب الاعتداء.

أحداث الأزمة

وتعرض المصور للاعتداء من قبل شركة الافريقية المسئولة عن أمن الملاعب والذي شهد اشتباك لفظي وصفع المصور.

واثار الحدث جدل كبير من جانب المصورين والصحفيين وجماهير الكرة المصرية حول هذا الاعتداء والمطالبة بحق الزميل.

وحتى الان لم يعلق مسئول من شركة الافريقية على الحدث وسط تجاهل تام لحالة الغضب.
 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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