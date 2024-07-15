نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الاعتداء على المصور كيرلس صلاح.. المصورين يمتنعون عن تصوير الصورة الجماعية لمباراة الزمالك والبلدية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل لقطات الدعم والمساندة للمصور الصحفي كيرلس صلاح والذي تعرض للاعتداء في مباراة الأهلي أمام بيراميدز الماضية.

وامتنع المصورين الصحفيين عن التقاط الصورة الجماعية لمباراة الزمالك والبلدية من أجل دعم زميلهم عقب الاعتداء.

أحداث الأزمة

وتعرض المصور للاعتداء من قبل شركة الافريقية المسئولة عن أمن الملاعب والذي شهد اشتباك لفظي وصفع المصور.

واثار الحدث جدل كبير من جانب المصورين والصحفيين وجماهير الكرة المصرية حول هذا الاعتداء والمطالبة بحق الزميل.

وحتى الان لم يعلق مسئول من شركة الافريقية على الحدث وسط تجاهل تام لحالة الغضب.

