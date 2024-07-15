نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين الزمالك وبلدية المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره فريق بلدية المحلة، بالتعادل السلبي دون أهداف، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

بدأت المباراة بسجال بين اللاعبين في وسط الملعب، ثم حاول لاعبي الفريقين الضغط للسيطرة على مجريات اللقاء وإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى.

تشكيل الزمالك في اللقاء

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: سيد عبد الله "نيمار" – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – حسن أبو المعاطي

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – محمد السيد – ترافيس موتيابا

خط الهجوم: حازم أسامة – ناصر منسي – عمار ياسر

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من:

محمد عواد وأحمد رفاعي ومحمد عاطف وسيف جعفر ومهاب ياسر وناصر ماهر وعبد الله السعيد ويوسف أوباما ومصطفى شلبي.

تشكيل بلدية المحلة في اللقاء

حراسة المرمى: أحمد حسين

أحمد حسين الدفاع: أحمد العش – محمد صابر – نور الزمان الزاموري – أحمد رضا

أحمد العش – محمد صابر – نور الزمان الزاموري – أحمد رضا الوسط: إينوك تولا – أحمد مجدي – حمزة مجدي. – إبراهيم شتا

إينوك تولا – أحمد مجدي – حمزة مجدي. – إبراهيم شتا الهجوم: محمد أشرف – حسام أشرف – وحيد محسن

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد بلدية المحلة في الدوري

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