نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يتأهل لمواجهة أبو قير للأسمدة في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة أبو قير للأسمدة في مباراة دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

وحقق بيراميدز الفوز على النصر القاهري برباعية نظيفة في إطار دور الـ32 من البطولة.

سجل رباعية بيراميدز في اللقاء، يوسف أسامة نبيه، ومروان حمدي 3 أهداف "هاتريك".

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة نظيره النادي الأهلي، يوم الاثنين المقبل، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

