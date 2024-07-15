نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الاعتداء على زميلهم.. المصورون الصحفيون يمتنعون عن تصوير الصورة الجماعية لمباراة الزمالك وبلدية المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - امتنع المصورون الصحفيون المكلّفون بتغطية مباراة الزمالك وبلدية المحلة، اليوم، عن تصوير الصورة الجماعية للمباراة؛ اعتراضًا على اعتداء أفراد تابعين لشركة أمن على زميلهم كيرلس صلاح، في مباراة الأهلي وبيراميدز منذ أيام.

بلاغ للنائب العام

وكان قد تقدّم نقيب الصحفيين خالد البلشي، اليوم، ببلاغ للنائب العام، للتحقيق في واقعة التعّي بالضرب والسب على الزميل كيرلس صلاح المصور الصحفي بموقع "صدى البلد".

تضمّن البلاغ شكوى الزميل بأنه يوم الجمعة الموافق 12 يوليو 2024م، وأثناء قيامه بأداء عمله المكلف به من قبل رؤسائه فى مؤسسة "صدى البلد"، بتغطية مباراة الأهلى وبيراميدز في إطار منافسات الدوري العام لكرة القدم على ملعب ستاد القاهرة، تم الاعتداء على شخصه بالسب والضرب من قبل أفراد الشركة الإفريقية للأمن والحراسة أثناء قيامه بتصوير لاعبي الأهلي بعد انتهاء المباراة، وفى نطاق المكان المحدد للمصورين داخل الملعب؛ حيث قام أحد أفراد الشركة بصفعه على وجهه، ومحاولة انتزاع هاتفه المحمول وتحطيمه، وقام آخر بالاعتداء عليه بدنيًا ولفظيًا ومحاولة احتجازه دون وجه حق.

كما تقدّم الزميل كيرلس صلاح ببلاغ للنائب العام يحمل مضمون نفس الشكوى للمطالبة بالتحقيق فى واقعة التعدى عليه أثناء ممارسته لعمله الصحفي.

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