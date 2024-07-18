نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتحمل قيمة تذاكر جماهيره في مباراة بيراميدز.. ويحدد 50 جنيهًا سعرًا للتذكرة في مبارياته القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه محمود الخطيب رئيس النادي، صباح اليوم، بعد العرض وموافقة مجلس الإدارة، بإرسال خطاب إلى رابطة الأندية المحترفة، يطلب فيه مخاطبة نادي بيراميدز للتواصل مع شركة تذكرتي» لتمكين النادي الأهلي من سداد القيمة المالية الكاملة للتذاكر فئة الدرجة الثالثة «يمين» المخصصة لجماهير الأهلي في مباراة بيراميدز ببطولة الدوري، والمحدد لها الإثنين المقبل بملعب الدفاع الجوي.

جاء في الخطاب الذي تم إرساله بالفعل، أنه نظرا لأسعار التذاكر التي تم الإعلان عنها في ظل ظروف اقتصادية صعبة، فإن النادي سوف يقوم بسداد قيمة الـ 7500 تذكرة الخاصة بالدرجة الثالثة «يمين» التي قامت جماهير الأهلي بشرائها، على أن يتم إعادة المبالغ التي تم تحصيلها لأصحابها من الجماهير.

وسوف يتحمل النادي أيضًا كل الرسوم المالية المترتبة على إعادة ثمن هذه التذاكر. يذكر أيضًا أن النادي سبق وأن أرسل خطابًا للرابطة بتاريخ 13 يوليو الجاري يخطرها بقراره الخاص بتخفيض سعر تذكرة الدرجة الثالثة في جميع المباريات القادمة المملوكة للنادي إلى 50 جنيها، ولأن هذا المبلغ أقل من قيمة تكلفة التذكرة تقرر أن يتحمل النادي الفارق المالي المستحق لشركة «تذكرتي» في هذا الشأن، وذلك للتخفيف عن جماهير الأهلي.

