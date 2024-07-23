نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الدومينيكان في أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن التشكيل الأقرب للمنتخب الاولمبي في حالة عدم وجود اي إصابات جديدة في منتخب مصر خلال مباراة الدومينيكان.

ويلتقي منتخب مصر مع منتخب الدومينيكان، يوم غدا الأربعاء 24 يوليو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في أولمبياد باريس 2024.

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد الدومينيكان

وقال شلبي في تصريحات تلفزيونية: ميكالي استقر بنسبة 90% على التشكيل اللي هيبدأ بيه الأولمبياد والمتوقع أن يكون كالآتي:-