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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية سعودية يوم الجمعة 26 يوليو، موقف نادي برشلونة الإسباني من رحيله لاعبه البرازيلي فيتور روكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلى الهلال السعودي.

برشلونة يوافق على رحيل فيتور روكي إلى الهلال

وكان روكي قد انضم إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي مقابل 40 مليون يورو.



وشارك اللاعب البرازيلي الشاب مع النادي الكتالوني في 16 مباراة بموسم 2023 / 2024 ضمن جميع البطولات التي نافس عليها البلوجرانا حيث أحرز خلالها هدفين فقط

قالت صحيفة الرياضية السعودية، أن مسؤولو نادي برشلونة الإسباني أعطوا موافقتهم على رحيل الموهبة البرازيلية الشابة فيتور روكي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي الهلال هذا الصيف.

وأضافت الصحيفة السعودية، أن القيمة السوقية لفيتور روكي، تصل إلى 30 مليون يورو، حيث لم يجرِ الهلال حتى الآن أي تعاقدات أجنبية جديدة، ولا يزال يحتفظ بالبرازيليين رينان لودي وميشيل ديلجادو ونيمار جونيور، والصربيين سيرجي سافيتش وألكسندر ميتروفيتش، والسنغالي خاليدو كوليبالي، والمغربي ياسين بونو، والبرتغالي روبن نيفيز.