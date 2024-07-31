نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد القادمة في أولمبياد باريس بعد التعادل مع فرنسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط منتخب مصر لكرة اليد في فخ التعادل مع منتخب فرنسا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس" 2024.

انتهت المباراة بالتعادل 26-26، ليحافظ منتخب مصر على فرصه في المنافسة.

يشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا منتخبات فرنسا والدنمارك والأرجنتين والنرويج والمجر.

مع هذه النتيجة، ارتفع رصيد منتخب مصر إلى 3 نقاط، نتيجة انتصار وتعادل وخسارة، ليحتل المركز الثالث في المجموعة. بينما يحتل منتخب فرنسا، الذي استضاف المباراة، المركز الخامس بعد أن سجل أولى نقاطه في البطولة.

موعد مباراة مصر والنرويج لكرة اليد في أولمبياد باريس

المنتخب المصري يستعد لمواجهة حاسمة أمام منتخب النرويج، الذي يتصدر المجموعة برصيد 3 انتصارات متتالية على الأرجنتين وفرنسا والمجر، وذلك في الجولة الرابعة، التي تعد قبل الأخيرة.

من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره النرويج يوم الجمعة المقبل، 2 أغسطس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

سيصعد أصحاب أول أربعة مراكز في المجموعة إلى دور ربع النهائي من منافسات كرة اليد في الأولمبياد.

يشارك منتخب مصر لكرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية للمرة الثامنة في تاريخه، بعد مشاركته في سبع دورات سابقة (1992، 1996، 2000، 2004، 2008، 2016، و2020).