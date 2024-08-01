نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يتلقى صدمة كبرى بسبب مدة غياب يورو وهويلوند للإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت شبكة "سكاي سبورتس" عن مدة الغياب المتوقعة لثنائي نادي مانشستر يونايتد، ليني يورو وراسموس هويلوند، بعد تعرضهما للإصابات خلال تحضيرات الموسم الجديد.

تفاصيل إصابة ليني يورو وراسموس هويلوند

أصيب ليني يورو خلال مباراة ودية أمام آرسنال قبل أيام قليلة، وذلك بعد انتقاله إلى مانشستر يونايتد من نادي لانس بمبلغ 58 مليون جنيه إسترليني. وحسب المعلومات الواردة، سيغيب يورو عن مباريات مانشستر يونايتد لمدة تصل إلى 3 أشهر تقريبًا بسبب إصابة في القدم، مما يعني أنه قد يعود إلى الملاعب في نهاية أكتوبر المقبل.

أما راسموس هويلوند، فيعاني من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية، مما سيجعله يغيب عن الفريق لمدة نحو 6 أسابيع، أي حتى منتصف سبتمبر القادم. وقد سجل هويلوند هدفًا في المباراة الودية ضد آرسنال قبل أن يُضطر للخروج من الملعب في الدقيقة 16 بسبب الإصابة، وبالتالي سيغيب عن بداية الموسم مع مانشستر يونايتد.

بالإضافة إلى ذلك، تعرض فريق مانشستر يونايتد لإصابة جديدة صباح اليوم الخميس خلال المباراة الودية ضد ريال بيتيس. فقد اضطر ماركوس راشفورد لمغادرة الملعب بسبب إصابة في كاحله.