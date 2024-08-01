نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| فلسطيني جديد.. الأهلي يراقب مهاجم من الدوري السويدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحاول إدارة النادي الأهلي، حسم كلف التعاقد مع صفقة هجومية جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم خط الهجوم، استعدادا للموسم القادم، في ظل اقتراب نجم الفريق محمود كهربا هذا الصيف.

وتراجع مستوى كهربا في المباريات الأخيرة في ظل تألق زميله الفلسطيني وسام أبو علي، والذي انتزع لقب هداف الدوري المصري مؤخرا.

عمر فرج يدخل حسابات الأهلي

ونشرت صحيفة “Expressen” السويدية، أن المهاجم الفلسطيني عمر فرج يبتعد عن فريقه AIK، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابعت، النادي الأهلي لديه يراقب اللاعب ويدرس إمكانية التعاقد مع المهاجم، حيث كان من المفترض أن يقبل AIK عرضًا من النادي.

وأوضحت، أن اللاعب يتمتع بوجود العديد من العروض الأجنبية لضمه من الدوري البلجيكي والسويسري، لكنه قرر التوقيع مع أكبر نادٍ في إفريقيا، والذي عمل بجد للتعاقد مع المهاجم هذا الصيف.

وأختتمت، أن إدارة الأهلي ستكون مطالبة ما يقرب من 20 مليون كرونة مقابل الحصول على خدمات عمر فرج.